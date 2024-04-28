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Леброн Джеймс был разъярен тем, что Дарвин Хэм не оспорил владение мячом после ухода в аут

Леброн Джеймс был разъярен тем, что Дарвин Хэм не оспорил владение мячом после ухода в аут

В четвертой четверти матча с «Денвером» Джеймс прервал атаку соперников, выбив мяч за пределы поля. «Наггетс» получили владение, но форвард «Лейкерс» был уверен, что последним мяча коснулся игрок «Денвера».

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