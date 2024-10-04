Социально одобряемое поведение

Несколько лет назад в шоу у Сергея Мезенцева мы обсуждали мужской нарциссизм, и я рассказывал про то, как во время ковида зависал в запрещенной сети «Инстаграм»*, и наткнулся на нарцисса в 1000-й степени — Александра Крахта, главу агентства элитной недвиги «Сотбис Монако».