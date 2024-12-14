Аналитик объяснил импичмент президенту Южной Кореи

Научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Евгений Ким в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в парламенте Южной Кореи проголосовали за начало процедуры импичмента президента.
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