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Аналитик объяснил импичмент президенту Южной Кореи

Аналитик объяснил импичмент президенту Южной Кореи

Научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Евгений Ким в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в парламенте Южной Кореи проголосовали за начало процедуры импичмента президента.

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