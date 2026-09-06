Bild: хакеры обнародовали 1,4 млн файлов сената Берлина

Хакеры проникли в сеть сената Берлина и обнародовали 1,4 миллиона документов, включая планы резиденции канцлера, данные о критической инфраструктуре и переписку с компаниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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