Оказалось, спасать Родину и рисковать своей жизнью недостаточно для того, чтобы тебя уважали твои же соотечественники. Так что же тогда нужно?

Ирина А толку? Они все на дотации у диаспор

Александр Петров Всех этих чучмеков надо судить вместе с теми, кто им дал Российское гражданство, как соучастников этой драки, иначе приток мигрантов не остановить и сделать правилом впустил-отвечай свей задницей. Всю родню зачинщиков этой драки депортировать в телячьем вагоне!