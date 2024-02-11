Оказалось, спасать Родину и рисковать своей жизнью недостаточно для того, чтобы тебя уважали твои же соотечественники. Так что же тогда нужно?
Царьград
Набросились на ветерана ZOV толпой. Отнимали еду
Фото: globallookpress.com
Хулиганы набросились толпой на ветерана СВО в Невинномысске, попытавшись отнять у него еду.
Комментарии
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А толку? Они все на дотации у диаспор
Всех этих чучмеков надо судить вместе с теми, кто им дал Российское гражданство, как соучастников этой драки, иначе приток мигрантов не остановить и сделать правилом впустил-отвечай свей задницей. Всю родню зачинщиков этой драки депортировать в телячьем вагоне!
Да достали такие посты. Есть уголовный кодекс, есть полиция, есть росгвардия. Это их работа следить за порядком.... Вполне можно добавить обьединения типа народных дружин из тех же ветеранов CВО. В СССР народные дружины выполняли вполне полезную роль. И вообще пора задать себе вопрос, у наших мужиков яйца есть?
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