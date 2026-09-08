SUSANIN
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SUSANIN

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Регулярные рейсы на скоростном судне по Каме в Сарапуле возобновятся с 11 сентября

Регулярные рейсы на скоростном судне по Каме в Сарапуле возобновятся с 11 сентября

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии с 11 сентября возобновятся регулярные рейсы на скоростном судне на подводных крыльях «Восход-50» по маршруту «Сарапул — Пермь».

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