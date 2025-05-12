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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петрович забросил победную шайбу в 3-м матче серии против «Виннипега». Для 33-летнего защитника «Далласа» это 1-й гол на уровне НХЛ с 2018 года

33-летний защитник «Далласа» был признан третьей звездой матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Джетс» (5:2, 2-1).

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