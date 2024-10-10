Магнитная буря вызвала северное сияние над Россией

Жители некоторых регионов России в четверг смогли увидеть полярное сияние, которое было вызвано сильной магнитной бурей третьего уровня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН .
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