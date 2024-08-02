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Intel пережила свой худший день: компания потеряла в цене почти $40 млрд Стоимос...

Intel пережила свой худший день: компания потеряла в цене почти $40 млрд Стоимос...

Intel пережила свой худший день: компания потеряла в цене почти $40 млрдСтоимость акций Intel рухнула на 29 % в пятницу (данные по Reuters) после того, как компания заявила о приостановке выплат дивидендов начиная с четвёртого квартала этого года и планах сокращения 15 % своего персонала в желании сократить финансовые расходы на фоне последнего удручающего финансового отчёта.

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