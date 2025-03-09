Концепция экотуристической деревни с домиками, похожими на ажурные белые панамки

Интересный вариант обустройства экотуристической деревни Cocoon Villas, строительство которой планируется на вершине живописного холма в окружении рек и водопадов мексиканского региона Ла Уастека Потосина.
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