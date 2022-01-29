Зеленский боится, что Байден договорится с Россией за его спиной

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что Украина может стать разменной монетой в отношениях России и США, где намеренно преувеличивают роль «российской агрессии», вот что пишет Politico ссылаясь на собственные источники в верхах: «Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом».