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Зеленский боится, что Байден договорится с Россией за его спиной

Зеленский боится, что Байден договорится с Россией за его спиной

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что Украина может стать разменной монетой в отношениях России и США, где намеренно преувеличивают роль «российской агрессии», вот что пишет Politico ссылаясь на собственные источники в верхах: «Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом».

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