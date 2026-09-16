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Царьград

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Полина Гагарина попросила ЕС отменить санкции против неё: И ей ответили

Полина Гагарина попросила ЕС отменить санкции против неё: И ей ответили

Суд ЕС частично снял санкции с певицы Полины Гагариной. Оказалось, что европейские власти не стали утруждать себя представлением доказательств вины артистки.

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