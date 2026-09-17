Сила в правде
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Сила в правде

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IV Конгресс русофилов в Москве: США зовут в новый мир, но без права диктовать правила

IV Конгресс русофилов в Москве: США зовут в новый мир, но без права диктовать правила

В Музее Победы собрались делегаты более чем из 50 стран. Дугин отверг Pax Americana, Лавров подтвердил канал с Вашингтоном и назвал цену равного места для США: полный Устав ООН, суверенитет и отказ от исключительности.

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