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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Хюлькенберг о прогрессе «Хааса» после ухода Штайнера: «Все началось еще до этого, Комацу тоже что-то поменял»

Пилот Нико Хюлькенберг, переходящий из «Хааса» в «Заубер», порассуждал о связи между успехами американской команды и уходом многолетнего руководителя Гюнтера Штайнера.

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