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Патрик Руа: «Мне нечем это подкрепить, но «Айлендерс» играют хорошо. Я бы не стал ничего менять». Команда идет 15-й на Востоке

В матче регулярного чемпионата НХЛ команда из Нью-Йорка проиграла «Торонто» со счетом 1:2. «Айлендерс» идут на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 35 очков за 39 игр.

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