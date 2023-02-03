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Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ 2 февраля стянули резервы под Артемовск

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ 2 февраля стянули резервы под Артемовск

Командование украинскими войсками решило перебросить к Артемовску резервы. Активное движение заметили с вечера 2 февраля, рассказал РИА «Новости» советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

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