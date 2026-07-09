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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор Макгрегор научил Нину Драму фирменной походке: «Прежде всего, тебе нужно вынести яйца вперед»

Конор Макгрегор обучил инфлюенсера Нину Драму походке миллиардера. Конор Макгрегор подерется против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

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