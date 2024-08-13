В Крыму прошла акция в поддержку жителей Курской области

В поддержку жителей Курской области крымчане провели акцию «Курск, мы с тобой», в рамках которой возле здания Государственного Совета Республики Крым была выложена надпись из лампадок «Курск, Крым с тобой».
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