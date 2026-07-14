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Несекретные материалы

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Крыша для убийц: почему Зеленский внезапно решил показать изнанку своей армии

Крыша для убийц: почему Зеленский внезапно решил показать изнанку своей армии

Украинские вояки угодили в очередной оглушительный скандал. То, что они ведут себя в отношении собственных сограждан подобно оккупационным силам в захваченной стране, давно уже стало непреложным фактом, новыми реалиями Украины.

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