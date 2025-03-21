Глава МО Хегсет не уточнил, назван ли новый истребитель США в честь Трампа

Глава министерства обороны США Пит Хегсет отказался уточнить, получил ли разрабатываемый американский истребитель шестого поколения F-47 кодовое обозначение в честь президента Дональда Трампа, который является 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
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