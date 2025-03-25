В ООН осудили удар украинских боевиков по журналистам в ЛНР

Важно, чтобы освещающие боевые действия журналисты были защищены и никогда не становились жертвами, заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя гибель военкора "Известий" Александра Федорчака при обстреле ВСУ в ЛНР.