Немецкие компании потребовали от правительства компенсаций за вынужденный уход из РФ

Volkswagen Bank, Siemens Mobility и другие немецкие компании требуют компенсации от федерального правительства Германии из-за убытков, понесенных в связи с невозможностью продолжать свой прибыльный бизнес в России после начала СВО из-за санкций, пишет 11 декабря германское бюро Business Insider.