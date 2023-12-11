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Немецкие компании потребовали от правительства компенсаций за вынужденный уход из РФ

Немецкие компании потребовали от правительства компенсаций за вынужденный уход из РФ

Volkswagen Bank, Siemens Mobility и другие немецкие компании требуют компенсации от федерального правительства Германии из-за убытков, понесенных в связи с невозможностью продолжать свой прибыльный бизнес в России после начала СВО из-за санкций, пишет 11 декабря германское бюро Business Insider.

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