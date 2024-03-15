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Александр Цыпкин провоцирует: Константин Хабенский ответил на острые вопросы

Александр Цыпкин провоцирует: Константин Хабенский ответил на острые вопросы

Народный артист России и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский ответил на самые острые вопросы на Малой сцене МХТ, где состоялся творческий вечер «Художественный разговор с художественным руководителем».

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