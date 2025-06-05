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Царьград

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Хватит ждать. Русские бойцы нанесли комбинированный удар по Харьковской области. Свежая сводка СВО от военкоров

Хватит ждать. Русские бойцы нанесли комбинированный удар по Харьковской области. Свежая сводка СВО от военкоров

Во время основного удара применялись "Искандеры", "Герани" и ударные БПЛА. Пилоты русской авиации применили корректируемые авиационный бомбы ФАБ-500.

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