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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торопченко забил первый гол в сезоне НХЛ – «Тампе». Форвард «Сент-Луиса» набрал 2 очка в 11 матчах

«Сент-Луис» обыграл «Тампу» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард отметился заброшенной шайбой во втором периоде игры.

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