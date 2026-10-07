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Эми Мартинес об уходе Месси и Отаменди из сборной: «Иногда самое трудное в футболе – это прощание. Я защищался от всего сердца, играя за вашей спиной. Люблю вас, будьте счастливы»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес посвятил пост Лионелю Месси и Николасу Отаменди , завершившим карьеру в национальной команде.

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