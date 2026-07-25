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Бизнес журнал. Урал

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Из-за паводка в свердловском Ирбите перевезли 600 коров: что изменилось на молочном заводе

Из-за паводка в свердловском Ирбите перевезли 600 коров: что изменилось на молочном заводе

Паводок в Свердловской области этим летом обернулся катастрофой для личных подворий и предприятий. Местные СМИ сообщали о срочной эвакуации животных в Ирбите: из-за риска подтоплений коров начали вывозить с территорий, оказавшихся в зоне риска.

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