Из-за паводка в свердловском Ирбите перевезли 600 коров: что изменилось на молочном заводе

Паводок в Свердловской области этим летом обернулся катастрофой для личных подворий и предприятий. Местные СМИ сообщали о срочной эвакуации животных в Ирбите: из-за риска подтоплений коров начали вывозить с территорий, оказавшихся в зоне риска.