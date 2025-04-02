Главная тайна горы Арарат: почему до сих пор так и не нашли Ноев ковчег

Согласно Библии, Ноев ковчег «в семнадцатый день седьмого месяца» причалил «на горах Араратских». 130-километровый горный массив находится на границе Ирана и Армении, а большая его часть лежит в пределах Турции.
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