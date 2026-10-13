Вопреки санкциям: положительное сальдо торгового баланса РФ выросло на четверть Сальдо внешнеторгового баланса РФ не только остается положительным, но и демонстрирует весьма серьезный рост.
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