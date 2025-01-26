Верблюжье молоко станет следующей альтернативой «традиционной молочной продукции»

Откажитесь от миндального молока. В мире появилась новая молочная альтернатива — верблюжье молоко. Хотя это может показаться странным, новое исследование, проведенное Университетом Эдит Коуэн (ECU) в Австралии, показывает, что верблюжье молоко может принести впечатляющую пользу для здоровья, особенно для нашей иммунной системы.