Рубрика "Запомните этот твит".При отказе от предложений президента Владимира Путина следующие условия мира будут для Украины более жесткие (с) глава Службы Внешней Разведки РФ Сергей НарышкинДумаю, будет повод к нему вернуться в дальнейшем, когда будет очередное нытье, что Россия хочет большего от переговоров.
Следующие условия будут хуже
Комментарии
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Руслан Техажев
Это называется:"Русские долго запрягают но быстро едут!" ,что непонятного?
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18 час.
Юрий Золотарев
Ну шо, бандеры? Приплыли? Или еще побарахтаетесь? ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ! - что не понятно-то?
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17 час.
ф
федор
хохлы ,лучше жить в мире с Русскими !!! чем под кем то ,гомосеки уже рот открыли ,пшеки туда же , земля байденам ,а ,вам то ,что останется ?
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13 час.
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