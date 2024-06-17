Следующие условия будут хуже

Рубрика "Запомните этот твит".При отказе от предложений президента Владимира Путина следующие условия мира будут для Украины более жесткие (с) глава Службы Внешней Разведки РФ Сергей НарышкинДумаю, будет повод к нему вернуться в дальнейшем, когда будет очередное нытье, что Россия хочет большего от переговоров.