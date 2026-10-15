А также аэрогрили, сковородки, пароварки, сотейники, мясорубки, вафельницы, утюги и измельчители. Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск местной таможни, обратив в федеральную собственность более двух тысяч единиц незадекларированной кухонной утвари и бытовой техники китайской марки «UAKEEN» общей стоимостью 2,68 млн рублей.
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