А также аэрогрили, сковородки, пароварки, сотейники, мясорубки, вафельницы, утюги и измельчители. Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск местной таможни, обратив в федеральную собственность более двух тысяч единиц незадекларированной кухонной утвари и бытовой техники китайской марки «UAKEEN» общей стоимостью 2,68 млн рублей.