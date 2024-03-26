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Парламентская газета

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В Сербии выразили солидарность с жителями Белгородской области

В Сербии выразили солидарность с жителями Белгородской области

Директор государственного архива сербского автономного края Воеводина Небойша Кузманович посетил Белгородскую область с миссией поддержки, в рамках которой выразил солидарность с белгородцами, подвергающимися постоянным атаками со стороны ВСУ.

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