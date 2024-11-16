Петербург ждет рекордно теплая погода

Температура достигнет 11 градусов Северная столица останется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над севером Скандинавии, пишет в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
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