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Звезда сериалов Сергей Фролов, потерявший пальцы ног из-за плохой обуви, серьезно заболел

Звезда сериалов Сергей Фролов, потерявший пальцы ног из-за плохой обуви, серьезно заболел

Актер Сергей Фролов, известный широкой публике по ролям в криминальных сериалах и «Папиных дочках» был вынужден экстренно обратиться к врачу — у звезды возникли проблемы с ногами.

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