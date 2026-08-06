Кто остановил атаки на наши НПЗ и сорвал топливный удар по России Юлия СкворцоваКак сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на экспертов топливного рынка, серия атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам не смогла сорвать снабжение страны горючим.