НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

191 подписчик

Кто остановил атаки на наши НПЗ и сорвал топливный удар по России

Кто остановил атаки на наши НПЗ и сорвал топливный удар по России

Кто остановил атаки на наши НПЗ и сорвал топливный удар по России Юлия СкворцоваКак сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на экспертов топливного рынка, серия атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам не смогла сорвать снабжение страны горючим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии