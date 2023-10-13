Скализ отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США

Лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса США Стив Скализ в четверг выбыл из гонки за пост спикера, всего через день после того, как он выиграл номинацию от республиканцев на эту должность.
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