Прогноз на окончание СВО от математика-предсказателя: что показали расчеты – сроки, время и победитель Ольга БезродняяМатематик и предсказатель Григорий Кваша выдвинул свои расчёты и прогнозы относительно окончания специальной военной операции (СВО).
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