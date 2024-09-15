Прогноз на окончание СВО от математика-предсказателя: что показали расчеты – сроки, время и победитель

Галина

Григорий Кваша-правда Большой Учёный! Я читала многие его работы! И многие его Прогнозы Сбывались! Дай Бог, что бы в 2025 году закончились ВСЕ войны! А пока Америка и Запад приготовились наступать на Россию и Москву! Что говорит об этом теория Григория Кваши?!