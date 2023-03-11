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Три автомобиля не поделили дорогу на внутренней стороне МКАД

Три автомобиля не поделили дорогу на внутренней стороне МКАД

Авария с участием трех автомобилей произошла на внутренней стороне 19 километра МКАД. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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