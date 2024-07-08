Головная боль либералов: правый альянс Орбана изменит баланс сил в Европе

Тридцать депутатов Европарламента из французского "Национального объединения" будут "в полной мере играть свою роль в составе крупной группы, которая повлияет на соотношение сил в Европе", заявил председатель партии Жордан Барделла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии