В Ростове-на-Дону по возвращении из зоны СВО задержан предприниматель Портнягин по подозрению в неуплате налогов

Блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, чей фонд «Большое дело» совместно с «Народным фронтом» поставляет в зону СВО гумпомощь, а он сам, по его словам, побывал на передовой уже восемь раз, заподозрили в уклонении от налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере.