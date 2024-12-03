Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Норвегия заработала более 115 миллиардов долларов за счет вытеснения российского газа

Норвегия заработала более 115 миллиардов долларов за счет вытеснения российского газа

Норвегия заработала более 115 миллиардов долларов за счет вытеснения российского газа в ЕС, при этом двусторонняя торговля между Москвой и Осло сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров, заявил в интервью РИА Новости посол России Николай Корчунов.

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