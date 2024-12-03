Норвегия заработала более 115 миллиардов долларов за счет вытеснения российского газа в ЕС, при этом двусторонняя торговля между Москвой и Осло сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров, заявил в интервью РИА Новости посол России Николай Корчунов.
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