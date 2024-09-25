В основе любой спорной ситуации должно быть соблюдение Закона, но оказывается, что не всегда?

Уже как год продолжаются суды, а Фемида всё никак не может разрешить банальный, казалось бы, вопрос. В центре спора — Астраханский морской Порт и предприниматель Альберт Бахишев, чья база расположена в непосредственной близости от новоприобретенного участка Порта.