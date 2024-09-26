Метро готовится к зиме

Столичное метро начали готовить к зимнему сезону. Об этом сообщили в Дептрансе. Как пишет газета Московские новости, до конца октября на каждой станции установят вторые вестибюльные двери – всего их около 6 тыс.
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