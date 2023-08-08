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«Это фиаско»: избиение ветерана СВО в Забайкалье

«Это фиаско»: избиение ветерана СВО в Забайкалье

Михаил Таскин, герой спецоперации, и думать не помышлял, что после тяжелого ранения, оставившего его без ноги, он может повторно оказаться на больничной койке.

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Виктор Прощенко
20 лет этим ублюдкам не меньше. Пусть гниют твари
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