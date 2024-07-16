Депутат Перфилова разбирается с затоплением столичного ЖК

Жилой комплекс «Дмитровский парк» неоднократно подвергался затоплению во время дождя, это требует решения Специалисты управляющей компании ПИК, обслуживающие жилой комплекс «Дмитровский парк», расположенный на Клязьминской улице в Москве и постоянно подвергающийся подтоплению во время сильных дождей, нашли решение проблемы.