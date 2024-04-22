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RT Russia

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В Госдуме осудили заявление президента Польши о готовности размещения ЯО США

В Госдуме осудили заявление президента Польши о готовности размещения ЯО США

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.

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Комментарии
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Eduard
Это проблема Польши!Просто Польша напрашивается сама получить ядерный удар от России.Уничтожить Польшу гораздо легче,чем огромную Россию!
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18 час.
Eduard
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18 час.

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