В Госдуме осудили заявление президента Польши о готовности размещения ЯО США

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на польской территории ядерное оружие США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии