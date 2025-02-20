Вашингтон продолжает топить Зеленского: Маск подводит диктатора под уголовную статью

На протяжении нескольких последних дней президент США Дональд Трамп и члены его команды неоднократно нелицеприятно высказались в ходе своих публичных выступлений и публикаций в социальных сетях в адрес гражданина Украины Владимира Зеленского.
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