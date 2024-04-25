На летнее время с 25 апреля перешел Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк поделился информацией о переходе на новый режим работы. Из-за увеличения светового дня, с 25 апреля изменяется время работы зоопарка с 09:00 до 21:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 в выходные и праздники.