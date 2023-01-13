Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Синий
    Было бы о чем толковом высказывать  свое мнение, а об этом, равно как и о Кикабидзе, даже стыдно что-то блеять.Политолог Марков:...
  • Vladimir Kharchenko
    Би-лядь, Нет и никогда не было исторических "украинских" фамилий. Все с окончанием на суффиксы -ко, -ба,- и масса дру...Журналистка ТК «З...
  • Владимир Соловьев
    "Володя, ваша передача, наверное, скоро будет называться не «Вечер с Владимиром Соловьевым».   "Однако смотреть в сон...Владимир Соловьев...

Политолог Марков: назначение Герасимова главой СВО в мире воспринято как признак того, что РФ скоро пойдет в большое наступление

Политолог Марков: назначение Герасимова главой СВО в мире воспринято как признак того, что РФ скоро пойдет в большое наступление

Назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим специальной военной операцией (СВО) в мире воспринято как признак того, что Российская Федерация скоро пойдет в большое наступление.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх